Juan Alonso enamora con este tema de Niña Pastori: “Voy a ser sincero contigo”

Juan Alonso es el primer talent en subirse esta noche al escenario de La Voz Kids. Es su sueño y tiene claro que, pase lo que pase, será una experiencia inolvidable.

Lleva desde los 4 años cantando, así que su paso en el programa será una oportunidad única.

El talent ha cantado ‘Amor de San Juan’ de Niña Pastori. Un tema que los más pequeños han versionado infinidad de veces, pero su voz y su arte han conquistado a los coaches.

La primera en girarse ha sido Lola Índigo, que le ha encantado su versión. Melendi, Rosario y Bisbal se han girado prácticamente a la vez al final de la actuación.

David Bisbal ha sido muy sincero con Juan Alonso: “He tenido mis dudas al principio, pero es verdad que se te ha notado la agilidad vocal. Me ha encantado al final y por eso me he dado la vuelta”, confiesa.

A Lola Índigo le ha encantado su actuación: “Me he dado la vuelta la primera”, ha recordado la coach. Y es que sin duda el talent le ha encantado: “Cuando te he visto bailando y disfrutando con la canción me ha cantado”, asegura.

Y es que a Lola Índigo le ha encantado, y no ha tenido reparo en confesárselo: “Me has enamorado, quiero cantar contigo”.

Rosario y Melendi también han dado sus discursos, el coach asturiano ha sido sincero: “No suelo quemar mis armas cuando el artista tiene ese eje flamenquito”, y es que tiene claro que nunca suelen elegirle.

Tras lograr un pleno de ensueño, finalmente, el pequeño se ha marchado al equipo de David Bisbal. ¡Enhorabuena!