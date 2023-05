José Núñez se queda a las puertas de entrar en ‘La Voz Kids’ tras cantar ‘Take me to church’

Sebastián Yatra es el único coach que todavía tiene una plaza en su equipo. Aitana ha sido la tercera coach en completar a sus 15 años tras conseguir la voz de Juanmi. El talent ha cantado un tema muy especial de Vanesa Martín.

José Núñez es nuestro siguiente talent. El pequeño canta y baila desde que tiene uso de razón y a pesar de que sabe que quedan pocas plazas, lo ha dado todo en el escenario.

El talent ha cantado ‘Take me to church’ con un gran potencial, pero no ha convencido a Sebastián Yatra con su actuación.

El coach le ha explicado que le queda un hueco en su equipo y tomar esa decisión le está costando mucho más de lo que pensaba. Los cuatro le han animado a seguir y le han pedido perdón porque estos momentos son los más difíciles de ‘La Voz Kids’.