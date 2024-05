Aisha protagoniza una conmovedora actuación con ‘All I want’: “Quiero que estés en mi equipo”

Aisha es la siguiente talent en subirse al escenario de La Voz Kids. La talent tiene 12 años y ha elegido ‘All I want’ de Olivia Rodrigo.

La pequeña talent ha hecho vibrar el escenario de La Voz Kids con su particular voz con la que nos ha enamorado.

Melendi ha sido el primero en pulsar el botón, pero no ha sido el único. Rosario también ha captado la esencia de la pequeña y ha girado su silla para luchar por Aisha.

¡Sueño cumplido! Melendi ha señalado que no sabe si le ha venido bien o no que se haya dado la vuelta: “Te has desconcentrado”, asegura.

Lo cierto es que Aisha ha empezado muy bonito y es lo que ha hecho que los coaches giren su silla: “Es que me puse nerviosa”, ha reconocido la talent.

Rosario, por su parte, cree que tiene una voz preciosa: “Tiene mucho sentimiento, tienes un potencial para sacar”, explica la coach.

Aisha ha tenido que tomar una decisión: ¿Rosario o Melendi? A pesar de no tenerlo nada claro, se ha dejado llevar por su corazón y se ha decantado por el equipo de Melendi. ¡Ya está dentro!