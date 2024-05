La actitud de Oriana llega al corazón de Rosario: “Eres mi monstrua”

Oriana ama la música y entrar en La Voz Kids es uno de sus grandes deseos. Ha llegado su gran oportunidad y así lo ha demostrado en el escenario del programa.

La talent ha interpretado ‘I'd rather go blind’, una canción versionada por Dua Lipa. Su actitud ha conquistado a Rosario, que no ha dudado el pulsar el botón: “Eres mi monstrua”, ha señalado la coach al terminar su actuación.

Oriana ya está dentro de La Voz Kids y no puede estar más feliz por ello. A pesar de los nervios, Rosario ha sabido ver más allá y gracias a eso ha cumplido su sueño de entrar en La Voz.

