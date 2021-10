El significado de ‘barbirrucio’ que sorprende a Jorge Fernández: “No sabía que yo lo era”

Isidoro se ha atrevido con el gajo del exprés y lo ha resuelto bajo una holgada presión, pues le han sobrado casi medio minuto. Tras descubrir el significado de la palabra ‘barbirrucio’, Jorge Fernández ha explicado al detalle su definición, y no ha podido darse por aludido.

“Yo no sabía que era barbirrucio”, ha confesado el presentador. Además, Joaquín Padilla no ha podido evitar bromear con Jorge, al dar su opinión más honesta sobre este término: “A mí un tipo barburricio me parece alguien interesante”.

¿Cuál es el significado de esta curiosa palabra? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!