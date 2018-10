MEJORES MOMENTOS

Hay actitudes y comportamientos que cambian con la edad y el segundo panel de 'La ruleta de la suerte' ha entristecido a Jorge Fernández. A los niños no le suele gustar todo tipo de comida, especialmente la verdura. Laura Moure, los concursantes y nuestra banda aseguran que no les gustan las acelgas, pero Jorge admite que alguna vez le apetece comer un buen plato, ¡se ha hecho mayor! No te pierdas su reacción en el siguiente vídeo.