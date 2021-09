¡Demasiado tarde! Chema se pone las pilas en el peor momento

Después de un programa teniendo muy mala suerte con las tiradas y su toma de decisiones, Chema ha conseguido jugar de la mejor manera posible el panel del bote. Tanto es así, que cuando llevaba 700 euros acumulados, Jorge Fernández le ha dicho: “Así sí Chema”.

El concursante se ha arriesgado a seguir tirando, pero a la hora de tener que arriesgarse a lanzar al bote, ha decidido resolver. Una vez se ha asegurado el dinero, ha tirado para ver qué hubiese pasado y no lo hubiese conseguido. Además, ha dicho que ha hecho caso a las palabras de su hermano que le dijo: “Si no ganas nada no entras en casa”.

Además, durante este mismo programa, hemos podido ver como como Jorge Fernández se quedaba sin palabras ante las primeras tiradas de los concursantes. Nada más empezar, ni Sonia, ni Belén, ni Chema han conseguido aprovechar sus turnos.