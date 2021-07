¡Le apareció la virgen! Marta falla en un panel casi completo y Chus ‘se queda’ su espléndido marcador

Marta ha hecho un panel perfecto en el que ha acumulado 1.675 euros, pero se ha bloqueado con una palabra que veía imposible de adivinar. La concursante ha tenido que jugársela con una consonante pero ha fallado.

El turno ha caído para Chus, que no ha podido aguantar la risa por la situación: con el ‘me lo quedo’ en sus manos, no ha dudado en usarlo para robarle su espléndido marcador. La concursante ha resuelto un panel por 1.675 euros que hasta hacía un minuto no tenía.

¡Así ha sido este momento!

