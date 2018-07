Los actores de Puente Viejo en La Ruleta: "Ha sido una experiencia muy gratificante"

Los tres actores de la serie 'El Secreto de Puente Viejo' nos han confesado que se han sentido muy bien durante el programa y están muy contentos. Se han lamentado por no haber conseguido más dinero para la causa solidaria de la Fundación Antena 3 pero han hecho todo lo posible.



"Ha sido una experiencia muy gratificante porque uno no tiene la posibilidad de ayudar en una causa solidaria. Si, además de trabajar, estamos colaborando con niños desasistidos y que están pasando por un mal momento de su vida, pues ahí estamos con todo el orgullo y nuestra mejor disposición" ha confesado Iago García. Selu Nieto, un poco triste ha dicho: "Me ha dado mucho coraje que no podamos ayudar más a la Fundación Antena 3. Hemos hecho lo posible pero yo no tengo mucha fuerza para tirar de la ruleta pero lo he pasado estupendamente. Por su parte Sandra Cervera nos ha dicho que "tener la oportunidad de poder ayudar es maravilloso en todos los aspectos" y sigue diciendo que se va un poco triste pero con ganas de visitar a esos niños de los hospitales que lo necesitan.



Y para terminar, han madando un beso muy grande para todos los niños del programa de asistencia hospitalaria de la Fundación Antena 3. ¡Muchas gracias!