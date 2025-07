Joaquín Padilla, a Jorge Fernández tras verlo bailar: “Te gusta mucho, pero no quieres reconocerlo”

Este tipo de canciones tan divertidas son las que componen nuestros paneles veraniegos. Esta en concreto es mítica y tiene algunos añitos, es 'El baile de los pajaritos' de María Jesús y su acordeón.

Todos lo han pasado genial con la canción, sobre todo Jorge Fernández, al que hemos visto bailar y pasárselo como un niño pequeño. El presentador ha comentado que creía que no le gustaba nada la canción y el cantante de La ruleta le ha dicho: “te gusta mucho pero no quieres reconocerlo, te mola, te divierte, pero dices ¡cómo me va a gustar esto!”.

Fuera vergüenzas, es un temazo. ¡Revive este gracioso momento clicando en el vídeo de arriba!