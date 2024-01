El increíble gafe de un concursante en sus últimos viajes: ¡y quiere irse a Maldivas!

Jorge Fernández se ha encontrado con "un montón de cosas" a la hora de presentar a Alberto en La ruleta de la suerte. Por eso, ha dejado que el propio concursante fuera contando detalles, como que es de Sanlúcar de Barrameda. "La capital gastronómica de España", ha asegurado. Además, ha afirmado que es "abonado al lado bueno de la historia", en referencia a la feria, la Semana Santa, la Navidad... y, por supuesto, "comer y beber bien".

El presentador se ha fijado en que Alberto ha tenido bastante gafe con sus últimos viajes. "La verdad es que no he tenido muy buenas experiencias", ha reconocido el protagonista. Ha contado que en Mallorca le abrieron el coche y le robaron todo el equipaje. No le mejoró la suerte en Tailandia durante su luna de miel por culpa de un monzón: "Todo el día metido en el hotel".

Sin embargo, entre los objetivos de ganar dinero en el concurso, Alberto quiere viajar: "Para contraponer lo malo que hemos tenido". Su destino sería Maldivas. "A ver si no te pilla un aguacero", ha bromeado Jorge. ¡Revive este momento en el vídeo!