Joaquín: “Todo el mundo quiere que me quede, mi mujer no me aguanta en mi casa, voy a durar más que la playa”

Joaquín Sánchez piensa en que cada vez está más cerca su retirada, pero no tiene tan claro el cuándo, “todo el mundo quiere que me quede, mi mujer no me aguanta en mi casa, voy a durar más que la playa” bromea el futbolista.

El capitán del Betis disfruta cada día de su profesión y ha demostrado ser un referente en el equipo con momentos en los que animó a sus compañeros con su discurso antes de la semifinal de la Copa del Rey.

Joaquín tendrá que dejar algún día los terrenos de juego, pero ¿Cuándo? No te pierdas el próximo programa de ‘La penúltima y me voy’, el jueves a las 22:45 en Antena 3.