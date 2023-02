Joaquín, sobre el día de su boda: “A mí me dicen que tengo que volver a pasar por eso, y no paso”

“Te pareces más a mí que a Salma” le dice Daniela a Susana Saborido al verla vestida de novia el día que se casó con Joaquín Sánchez.

Las hijas de la pareja piropean la belleza de sus padres vestidos de novios en el vídeo del día de su enlace, el 8 de julio de 2005. Susana Saborido se emociona al ver sus imágenes con el traje de novia junto a su padre.

Joaquín recuerda el día de la boda con cariño, pero hace una confesión, “a mí me dicen que tengo que volver a pasar por eso, y no paso”. No te pierdas cómo vivieron ese día los protagonistas de ‘La penúltima y me voy’, esta noche a las 22:45 en Antena 3.