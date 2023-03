La confesión de Joaquín sobre Koeman: “Deportivamente, él me destrozó

Joaquín Sánchez recuerda con un sabor amargo su etapa en el Valencia con el entrenador Ronald Koeman. El futbolista vivió como el holandés desplazó a tres de sus compañeros del equipo y cómo se comportó con él en la final de la Copa del Rey de 2008 frente al Getafe.

“Llega la final y ese partido no me pone” recuerda el protagonista de ‘La penúltima y me voy’ sobre la actitud de Koeman en la final de la Copa del rey tras haberle sacado durante toda la competición.

“Me acuerdo de que me sacó a calentar como dos o tres veces en el partido y luego me metía” recuerda Joaquín. Susana Saborido confiesa que lo que le hizo Koeman no se le debe hacer a nadie, “yo creo que le humilló” afirma la mujer del gaditano ante esa actuación del Holandés con su marido.