La canción que Daniela Sánchez se inventó para la final de la Copa del Rey: “Papá, la he compuesto yo”

A tan solo 4 horas de la gran final, la familia de Joaquín coge las banderas del Betis y se dirigen a la Cartuja para disfrutar del partido de la Copa del Rey.

La suegra de Joaquín, Mari Carmen junto con sus nietas se suben al coche para hacer el trayecto hacía el estadio.

Susana Saborido asegura que quería vivir esa final con la afición, “A mí me gusta vivirlo en la guerra, a mí no me gusta quedarme en mi casa y esperar a que llegue el partido” confesaba la mujer del futbolista.

Durante el trayecto, Daniela Sánchez empieza a cantar una canción que se ha inventado para animar al Betis. La hija mayor de Joaquín se la canta por el móvil al futbolista, “papi es hemos ganado la Copa y en Plaza Nueva estamos otra vez, me la he inventado yo” le asegura su hija al capitán del Betis. ¿Será cantautora Daniela Sánchez?