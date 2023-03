Cádiz, la cuna que marcó la infancia de Joaquín y su sentido del humor

El futbolista recuerda su infancia, “no tenía vergüenza ninguna” confiesa el capitán del Betis. El protagonista de ‘La penúltima y me voy’ cree que parte de su gracia viene de su origen “yo me he criado en la calle con ese ángel gaditano” asegura Joaquín.

Para José Mercé’ “Joaquín es la alegría de Cádiz, la bulería de Jerez”, una persona con una alegría que se contagia.

“No todo es risa y jauja en Cádiz” afirma Alejandro Sanz, pero sí valora la forma de tomarse la vida tan particular de los gaditanos. “Hay una forma de entender el arte, la amistad o la música que nos acompaña todo el tiempo que salva” confiesa Sanz sobre el estilo de vida en Cádiz.