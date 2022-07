¡Toda una exquisitez! Descubre la receta de pochas con carrilleras de cerdo de Karlos Arguiñano

El verano es también época de comer platos de cuchara. Esta receta de pochas con carrilleras de cerdo de Arguiñano es ideal para todas las estaciones, incluso si no es aún temporada de alubias. Si no tienes pochas frescas puedes consumirlas congeladas o en conserva, ¡así que no hay excusas!

Además, las carrilleras les dan un toque espectacular y diferente a este guiso. ¡No te lo pierdas!

Ingredientes, para 4 personas

½ k de alubias blancas (pochas)

4 carrilleras de cerdo

1 cebolleta

1 pimiento verde

1 tomate

2 dientes de ajo

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración

Sazona las carrilleras y dóralas durante 3-4 minutos en una cazuela con un chorrito de aceite (4 cucharadas). Retíralas a un plato y resérvalas.

Dora las carrilleras

Pela los ajos y la cebolleta. Lamina los ajos, pica la cebolleta en dados y agrégalos a la cazuela donde has rehogado las carrilleras. Lava el pimiento, retírale el tallo y las semillas, córtalo en dados e incorpóralo a la cazuela. Rehoga las hortalizas hasta que cojan un poco de color (8-10 minutos aproximadamente). Lava el tomate, córtalo por la mitad, rállalo y añádelo. Cocina todo conjuntamente durante 2-3 minutos.

Agrega las verduras a la cazuela

Agrega las pochas y las carrilleras. Cubre con agua y pon a punto de sal. Tapa la cazuela y cocina todo a fuego suave durante 35 minutos. Remueve la cazuela de para que se vayan mezclando los ingredientes.

Agrega las carrilleras y el agua

Sirve las pochas en 4 platos hondos y pon una carrillera en el centro de cada uno. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Consejo

Esta receta también se puede hacer con alubias blancas secas. El único requisito será ponerlas a remojo desde la víspera.