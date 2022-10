La confesión de Pablo Motos a Joaquín: “El día que murió mi padre, Alejandro Sanz me hizo una noche inolvidable en ‘El Hormiguero’”

El invitado ha hablado de la única ocasión en la que no ha podido presentar ‘El Hormiguero’ debido al COVID y confiesa en ‘Joaquín, el novato’ que incluso cuando su padre y su madre murieron, él los enterró y fue a hacer el programa por la noche.

"Cuando el dolor es tan grande, no lo puedes controlar"

“Cuando murió mi padre, le fui a enterrar y me acordaba de su frase de que un hombre tiene que ser serio con el trabajo, yo no le podía fallar” asegura Pablo Motos. Joaquín Sánchez no puede imaginarse la situación, pero el invitado se la define, “cuando el dolor es tan grande y no lo conoces, tú no te puedes controlar”.

El presentador de ‘El Hormiguero’ relata lo importante que fue la presencia de Alejandro Sanz en el programa el día que enterró a su padre. “Me salvó Alejandro Sanz que se portó conmigo como un caballero”. Pablo Motos recuerda con cariño esa noche que el cantante le aseguró que no lo iba a olvidar.

Con la muerte de su madre, la invitada fue Laura Pausini. Motos afirma que esa noche quería recordar todo el sentido del humor de su madre, “a mi madre se le caían los chistes”, pero cuando acabó el programa y se lo dedicó a su madre, se abrazó a Laura Pausini y ya se rompió a llorar.

Dos momentos difíciles en los que Pablo Motos sintió que los invitados le salvaron en una situación de shock por las pérdidas.