Mercedes Milá desvela el motivo por el que Phil Collins se le fue del plató: “Estaba Anguita y un comunista no podía estar en el mismo sitio que él”

María Casado le explica al Novato la importancia que tiene en una entrevista la energía que tienen los invitados, “da igual que tú estés brillante, que como el que vayas a entrevistar no estén al día, la has liado”, ha confesado la presentadora.

Mercedes Milá confirma la teoría de su compañera de profesión y cómo ejemplo ha recordado el día en el que el cantante Phill Collins se le fue del estudio.

“A mí se me van del estudio, se me fue Phill Collins porque se enteró que estaba en directo Anguita que comunista y para él no podía estar en el mismo sitio”, ha confesado la invitada de Joaquín, el novato sobre el abandono del plató del músico.

Mercedes Milá ha explicado que en ese momento toda la escaleta que tenía con una entrevista larga a Phil Collins se le fue al garete. La periodista ha agradecido que en el mismo programa estuviera Joaquín Sabina, “me dijo no te preocupes que yo largo”, ha dicho la presentadora sobre el cantante de Úbeda.

