La lección de fútbol de Joaquín a Ana Milán: “Yo ahora juego menos que el portero suplente de Oliver y Benji”

Joaquín Sánchez le pregunta a Ana Milán cuánto sabe sobre futbol y si conoce el equipo en el que juega. La invitada se queda boquiabierta y confiesa ser totalmente inexperta en ese terreno. La actriz empieza a descartar equipos por las caras que pone el futbolista.

“El otro día pregunté qué era un penalti y mi hijo se quedó perplejo”, asegura la invitada. “Nunca he ido a un partido de fútbol”, afirma Ana Milán. Joaquín le empieza a explicar que son once contra once y un balón, una explicación que desata la risa de la invitada de ‘Joaquín, el novato’.

“Yo te invito, tienes que venir a un partido” le propone el futbolista. Una invitación que Ana Milán acepta encantada y ya que siente curiosidad por saber en qué posición juega Joaquín Sánchez. “Yo ahora juego menos que el portero suplente de Oliver y Benji”, bromea el novato.