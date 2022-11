Joaquín Sánchez justifica su look en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio: “A mí me dieron para el pelo, pero yo iba de categoría”

Vicky Martin Berrocal y Joaquín Sánchez se muestran de acuerdo en la forma de defender un estilo del futbolista David Beckham. Sobre la defensa de un estilo, Joaquín recuerda el momento vivido en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

El futbolista confiesa que le dieron para el peló por llevar un chaqué de color vino. “Quise arriesgar para ir diferente y me llevé la más grande” recuerda Joaquín ante las críticas.

“Quisiste arriesgar” le matiza Vicky Martín Berrocal. La diseñadora le pide a Joaquín una foto para ver cómo iba vestido en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. “Para mí iba espectacular, iba super a gusto y feliz” explica Joaquín ante lo que dijeron de él.

“Yo cuando me miré dije ahí está el tío y voy de categoría” le confiesa Joaquín a Vicky Martín Berrocal. El presentador de ‘Joaquín, el novato’ asegura que no se lo ha puesto más y muestra las bromas de la gente sobre su look a la diseñadora.