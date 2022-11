La infancia de Antonio Resines marcada por el cine: “Mi sueño realmente era trabajar detrás de las cámaras”

Antonio Resines es de Torrelavega y relata el modo en el que desde su niñez empezó a disfrutar del cine con su familia. “Mi padre y mis tíos nos llevaban al cine porque era la forma de entretenimiento” asegura el invitado.

El actor recuerda la gran cantidad de cines que había en su ciudad en los años 60 y 70, y confiesa que las películas de Marisol eran un acontecimiento para los chavales. “Lo que yo estaba viendo lo estaba haciendo alguien”, el día que me di cuenta de eso, quería ser una de las personas que hacían cine detrás de la cámara.

"A mi padre no le gustaba que yo quisiera ser actor"

Resines cuenta que empezó a actuar porque escribían papeles y no tenían dinero para que nadie los interpretara. “Entonces interpretábamos nosotros nuestras historias”.

El invitado asegura que su padre no quería que fuera actor, “mi padre era abogado y eso no le gustaba nada” afirma Resines. El actor comenzó a estudiar Derecho, pero al no obtener los resultados esperados el primer año decidió estudiar Ciencias de la información e Imagen Audiovisual.

Resines asegura que sus estudios le sirvieron para estar con gente que quería hacer lo mismo que él. Su éxito llegó con Opera Prima, la película de Fernando Trueba. El actor llegó a filmar 36 películas en diez años.