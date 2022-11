Antonio Resines desvela la teoría de Alfredo Landa para aprenderse un guion: “Esto es como un padrenuestro, no se te olvida en la vida”

Antonio Resines tiene un bonito recuerdo para el actor Alfredo Landa cuando habla de cómo se memoriza un guion para un papel. El actor explica que se construye de la misma manera que una casa, empezando siempre por los cimientos, “así no se te olvida en la vida, es como un padrenuestro” confesaba Resines.

“Debes tener la capacidad de memorizar esas 70 u 80 páginas y sabértelas como el padrenuestro” afirma el actor, Joaquín se escandaliza ante el número de páginas que hay que estudiar en un guion, “si yo no he memorizado 80 páginas en los diez años que he estado en el colegio” asegura el novato.

Después de eso, tienes que saber cómo decir el texto, “si es bueno, sale fluido” afirma Resines. “Guion dormido, guion aprendido”, el actor aconseja estudiar antes de dormir porque se memorizan mejor los textos.