La divertida revelación de Roberto Brasero: “A mí me gritan para que me calle”

Roberto Brasero pone en alza la utilidad del pinganillo a la hora de comunicarse con su equipo de ‘El Tiempo’, “a mí me es muy útil, porque mis editores me gritan para que me calle” asegura el presentador.

Cuando tiene que hacer un total en ‘El Tiempo’, Roberto Brasero se pone a hablar de sus cosas y se enrolla hablando en el programa, lo que desemboca en mandarle callar por parte de su equipo a través del pinganillo.

“Yo lo que más oigo por el pinganillo es cállate” bromea entre risas Roberto Brasero ante Joaquín Sánchez y Vicente Vallés.