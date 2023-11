Joaquín desvela a Ibai como era Piqué de rival: “A mí me ha pegado un par de palitos”

Joaquín y Piqué se han retirado de los terrenos de juego y han bromeado sobre el actual estado físico que tiene cada uno tras haber colgado las botas.

El bético y el culé se han enfrentado en diversas ocasiones durante su larga carrera deportiva. Ibai Llanos les ha preguntado cómo era su relación dentro del campo de fútbol.

Gerard Piqué ha confesado que “no me he pegado en mi vida, yo soy de jugar al fútbol”, le dice al Novato, una afirmación ante la que Joaquín le responde, “en el fútbol también las daba, a mí me ha pegado un par de palitos”.

Joaquín le ha recordado al defensa que se llevaban bien, pero no le gustaba que el bético le encaraba, “era más bien lento”, le ha dicho el gaditano al catalán.

Una afirmación que ha hecho reír a Ibai Llanos y ante la que sus hijas han querido saber si en alguna ocasión se han picado ambos jugadores, “sí me he picado, pero ha sido un pique deportivo”, le ha asegurado Joaquín a Salma y Daniela.