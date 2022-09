Joaquín Sánchez confiesa cuál es el invitado que más le ha sorprendido: "Con Ana Milán hubo feeling desde el principio"

'Joaquín, el novato', el nuevo programa de Antena 3, llega muy pronto al prime time de la cadena. El jugador de fútbol ha sido invitado estrella durante muchos años en numerosos programas de televisión, arrasando en términos de audiencia y metiéndose al público en el bolsillo. Ahora, el deportista da el paso definitivo en televisión con 'Joaquín, el novato', una de las grandes novedades de Antena 3 esta temporada.

'Joaquín, el novato' será un programa en el que el futbolista se acercará a las profesiones de los rostros más famosos del país. En cada episodio, un profesional muy conocido y respetado ayudará a Joaquín a conocer todos los secretos de su trabajo.

El deportista conocerá la vida de diferentes cantantes, actores, cocineros, presentadores, celebrities, deportistas de otras disciplinas… para intentar así encontrar su nueva profesión.

"Ana Milán me hizo emocionarme"

Durante la rueda de prensa, Joaquín Sánchez se ha sincerado sobre quien el invitado que más le ha sorprendido: "Con Ana me he divertido mucho". El jugador no quiere desmerecer a los demás invitados, admitiendo que con Mercedes Milán estuvo muy nervioso y con Los Morancos se lo pasó en grande, pero con Ana fue algo especial: "Con Ana Milán hubo un feeling desde el principio".

Joaquín Sánchez ha admitido que con el programa lo recuerda con un cariño especial e incluso la actriz le hizo emocionarse: "No la conocía personalmente, pero después de la entrevista parecía que nos conocíamos de toda la vida", ha dicho el jugador.