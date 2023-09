La confesión de Tamara Falcó sobre la maternidad con Íñigo Onieva: “Yo creo mucho en Dios y si tiene que venir vendrá”

Tamara Falcó le ha contado a Joaquín Sánchez que es lo que más valora de la personalidad de Íñigo Onieva y ha hablado de sus planes de futuro como pareja.

Para cuando un mini Íñigo o una mini Tamara”, le ha preguntado Joaquín a la marquesa de Griñón sobre la posibilidad a aumentar la familia junto a Íñigo Onieva.

La aristócrata se ha mostrado entusiasmada sobre la posibilidad de ser madre, “hay idea y me he estado preparando con la naprotecnología, es un programa que es un estudio de la mujer y me he preparado para ello”.

Tamara Falcó ha asegurado que ya es consciente de que tiene una edad, al estar a punto de cumplir los 42 años, pero su creencia en Dios la ayuda a ser optimista sobre esa futura maternidad junto a Íñigo Onieva, “yo creo que, si tiene que venir vendrá, y si no ya veremos”, ha confesado la invitada.

Un objetivo sobre el que los recién casados tienen puestas las esperanzas en un futuro de cara a aumentar la recién creada familia.