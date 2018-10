Mónica y Juanra, quince años juntos

Mónica (33 años). Criminóloga y comercial. Se define como “tremendamente maniática”, al punto de no soportar que alguien coma a su lado. Se considera bastante “insoportable para la convivencia”, pero al mismo tiempo no repara en demandar a su pareja que le siga el ritmo. No se fía en absoluto de la fidelidad de su chico y lleva “bastante mal” su afición como tuno, algo que practica desde que se conocieron. Le gustaría poder controlar los celos y confiar en su pareja, pero no sabe cómo manejarlo. Piensa que esta terapia es su última oportunidad.

Juanra (34 años). Recepcionista de hotel y tuno. Se conocen desde el instituto y, tras más de quince años, cree que su relación está “parada, por no decir muerta”. En todo este tiempo, lo han dejado en muchas ocasiones, pero siempre vuelven “porque en el fondo nos queremos”. Está cansado de tener que dar explicaciones que caen en saco roto, consciente de que su pareja no cree una palabra de lo que dice, aunque reconoce que en alguna ocasión le ha mentido. Asegura necesitar un poco más de paz en la convivencia y confianza para poder seguir adelante. Cree que no tiene nada que cambiar porque todo el problema está en su chica. Las manías y los celos son los mayores enemigos de esta pareja.