José, el aventurero que quiere coronar su última cima en Georgia

José ha acudido a ‘De hoy en un año’ porque, antes de que sea tarde, quiere subir el monte Kazbek, en Georgia. Le diagnosticaron cáncer al intervenirle el riñón cuando volvió de uno de sus viajes. Nunca pensó que pudiera tratarse de algo tan grave, porque la operación quirúrgica era por un quiste. Ahora mismo solo tiene que pasar revisiones médicas, pero ha centrado toda su atención en entrenarse para subir los 5.033 metros que mide el monte Kazbek.

Ha grabado toda la expedición, explicando en detalle cómo ha sido la ascensión tras varios días de camino. Ha ido parando en diferentes campos base, y explica lo dura que era la subida: “Estoy reventado, menuda paliza”. Finalmente, pasados los 3000 metros, ha llegado a un refugio en el que descansar. Y desde el que se divisaban los kilómetros que le quedaban para llegar a la cima. El descomunal esfuerzo invertido y el frío nocturno le hicieron pasar malas rachas: “No estoy seguro de que pueda llegar”.

El accidente de José que podía haber terminado en tragedia: "No estoy seguro de que pueda llegar"

Pedro García Aguado tuvo el detalle de entregarle una bandera del programa para que le acompañara en su travesía y la colocara en la montaña. Pero un terrible accidente cuando estaba rozando la cima truncó la ilusión de José, porque una capa de hielo no era tan segura como parecía: “Tanteé pero me fui de cabeza”. El suceso podría haber mucho peor, pero José salió por su propio pie. Lo primero que hizo fue acordarse de su mujer, su hija y su familia, y no desfallecer.

José, un gran ejemplo de entereza y constancia

La entereza y constancia que ha demostrado con su reto le han acabado coronando como persona. Ahora explica a ‘De hoy en un año’ cómo ha vivido la experiencia.