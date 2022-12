Yéremi Vargas: Gran repercusión internacional sobre el giro al caso

La nueva línea de investigación desvelada por el programa especial sobre la desparición de Yéremi ha sido ámpliamente recogida por los medios internacionales, especialmente los del Reino Unido, pues son de esta nacionalidad las personas investigadas. The Times se hace eco de esta nueva línea de investigción de la Guardia Civil española y además recoge ampliamente el terrible historial delictivo de estos hombres que actualmente cumplen condena por un asesinato, el de una madre que denunció los abusos a su hijo por parte de estos hombres. En el diario escocés "The Scottsman" también hablan de este asunto, no en vano los investigados son de una zona al oeste de esta región británica.

[[LINK:INTERNO|||20131113-NEW-00005-false|||Charles O’Neill, exboxeador, y su primo William Lauchlan habrían viajado de Reino Unido a Vecindario]], la localidad canaria de Yéremi, en 2007. Donde habrían llevado una vida completamente normal y alejados de las presiones policiales del Reino Unido. Sin embargo, cuando fueron detectados por la Guardia Civil huyeron de Canarias .

La repercusión también se extendió por nuestro país. Los principales diarios nacionales se hacían eco de esta investigación. Lo cierto es que la Guardia Civil pide la colaboración ciudadana para aportar cualquier tipo de información