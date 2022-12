Las víctimas de los implantes PIP piden que alguien responda ante el daño causado

Emi Mignone, una de las afectadas por los implantes defectuosos PIP se ha mostrado feliz por la detención de Jean Claude Mas, dueño y fundador de la empresa de implantes PIP, en la costa sur francesa. Desde que se sometió a la operación de aumento de pecho, Emi ha sufrido dolores, quistes e infecciones como secuela de estas prótesis. "La primera operación me costó hasta 5.000 euros, mientras que la explantación fue gratuita gracias al doctor Jaume Serra", ha asegurado.

Mientras, Else Ramoneda, responsable en España de la distribución de las prótesis PIP, ha reconocido que, cuando se ha enterado de la detención de su ex jefe, se ha sentido "bien", aunque ha descartado acudir a declarar pues "yo no estaba metido en este fraude. Si me llaman, me presentaré", ha dicho. "Este hombre se ha comportado con una desfachatez enorme, me alegro de su detención".

Sin embargo la empresa de implantes PIP cerró en el año 2009, y su máximo responsable Jean Claude Mas, se ha declarado insolvente, por lo que cualquier tipo de reclamación puede encontrarse ante un vacío legal que nadie se atreve a determinar.