El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha visitado 'Espejo Público' después de que Pedro Sánchez haya afirmado en una entrevista en La Sexta que a día de hoy podría haber Gobierno pero no dormiría bien con ministros de la formación morada.

Asegura Iglesias que desde el primer momento la propuesta de coalición era una impostura y Sánchez no iba en serio: "Pedro Sánchez me mintió", afirma Iglesias.

El líder de la formación morada lamentaba también que las negociaciones de formación de Gobierno comenzaran 90 días después de las elecciones generales, y no inmediatamente después de los comicios.

En su opinión, es falsa la idea que quiere transmitir el PSOE de que los nuevos partidos bloquean la política y pone como ejemplo otras comunidades como Comunidad Valenciana, Baleares o Canarias donde existen estos gobiernos mixtos y no hay bloqueo.

Espera que no "escondan a Sánchez como hicieron en la otra campaña. Si se convocan debates uno no puede decir, yo me escondo. Cuantas más veces dé la cara Sánchez en televisión, mejor", señala el de Podemos, que apuesta por 2 ó 3 debates electorales.

Iglesias no entiende que Sánchez afirme que no estaría tranquilo con Unidas Podemos en el Gobierno al mismo tiempo que les acusa de dinamitar un posible pacto. "Lo que ocurre es que cuando alguien miente muchas veces se le termina pillando porque los mentirosos suelen tener mala memoria y además suelen caer en contradicciones", apostilla.