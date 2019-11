El que fuera presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, considera que después de las elecciones del 28 de abril la opinión pública pedía acuerdos y no entiende que ahora que PSOE y Unidas Podemos hayan llegado a un preacuerdo de Gobierno lleguen las críticas. Añade que "los 10 puntos programáticos generales son muy razonables y cree que el hecho de que el pacto se haya fraguado tan rápido es una buena noticia".

Se muestra optimista con el futuro del Gobierno: "Podemos iniciar una legislatura que lejos de lo que hoy parece, puede colmar muchas expectativas". Reconoce que siempre ha sido partidario de que haya un acuerdo PSOE- Unidas Podemos y cree que "puede ser bueno para el país para abordar cuestiones sociales y territoriales".

Reconoce que el fue él "alto dirigente" al que se refirió Pablo Iglesias que le recomendó al de Unidas Podemos pedir las políticas activas de empleo 'in extremis'. Relata que en esos días en los que se agotaba el tiempo para formar Gobierno habló con Pablo Iglesias e intentó mediar con las negociaciones en Moncloa. "El último día antes de la votación le dije que apoyara las políticas activas de empleo. Afortunadamente después de las elecciones del 10-N de noviembre el clima se ha recuperado y eso es muy positivo".

Considera que el hecho de que la investidura depende ahora de ERC ha sido la voluntad de los ciudadanos."La mayoría de los españoles sabe que ver una luz a los problemas graves que hay en Cataluña solo pasa por el diálogo. Eso lo sabe la gente sensata". No entiende que ahora parezca que no se puede hablar con los dirigentes de una parte de España.

Del líder del PP, Pablo Casado, espera que tenga "liderazgo propio y sustantividad". "Él no se está dando a un Gobierno que aún no existe", determina.

Cree que aunque en el pasado Pedro Sánchez dijera que no dormiría tranquilo con ministros de Unidas Podemos, "lo que los ciudadanos han votado está por encima de lo que él piense". No tiene dudas de que el PP no se va a abstener a un gobierno socialista porque no se hacen cargo sobre el problema esencial de Cataluña ni tampoco sobre el Estatut.

Apuesta por volver a intentar el acercamiento con Cataluña porque ERC tiene casi 900.000 votos. "Si queremos de verdad recuperar convivencia, solo cabe el diálogo", añade.

