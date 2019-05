Cree que el transfugismo de Angel Garrido del PP de Madrid a formar parte de las filas de Ciudadanos ejemplifica el estado del PP en la Comunidad, al que define abnegado por la corrupción "con sentencias que van a salir de inmediato".

Cree que Albert Rivera ha adaptado su discurso para escenificar que Ciudadanos es el rival político del PP. "Si Ciudadanos se subordina al PP renuncia a todo lo que aspiró pero no debería ser bisagra de la ultraderecha", destaca.Está convencido de que Luis Tudanca será el próximo presidente de la Junta de Castilla y León, ya que allí "el PP tiene un gran problema de liderazgo con candidaturas independientes".

Sobre las relaciones con Pablo Iglesias descarta el término de "coalición" aunque sí podrían plantearse la "incorporación de miembros de otras formaciones". "Eso tendría sentido si ambas formaciones sumaran la mayoría absoluta pero no la suman", destaca. Cree que tiene más margen un Gobierno socialista que llevara una agenda progresistas sin los condicionamientos de otra fórmula.

En opinión de Ábalos "los populismos tratan de acabar con la democracia y son consecuencia de la democracia debilitada". Asegura que Vox y Bildu no son constitucionales "porque no expresan el espíritu de la Constitución que es de renuncia y generosidad buscando el encuentro y no la diferencia".