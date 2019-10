Asegura Montero que la negativa de Sánchez a pactar con Unidas Podemos es similar a la que se producía cuando los socialistas insistían en que los números no daban para hacer una moción de censura que finalmente sí llevaron a cabo con su ayuda. "Las cosas importantes no suelen salir a la primera y se necesita perseverar", apunta.

Para Montero es importante que si la ciudadanía no le da mayoría absoluta a ningún partido, este llegue a acuerdos con otras formaciones políticas. Sobre el proceso de negociación que mantuvieron con el PSOE señala que ha aprendido que no se puede negociar en 48 horas,ni tener tan presentes a los medios como parte de las estrategias. "Hay muchas cosas que tendría que hacer de diferente forma", destaca.

Sobre las próximas elecciones, considera que "no van tanto de echar culpa ni de peleas entre partidos, sino de cómo hará el Gobierno de España ante una posible crisis que todos los indicadores señalan que puede venir". Asegura que de entrar en el Gobierno Unidas Podemos "antepondrían los derechos a los recortes" y se alejaría del trato de favor a bancos y empresas.

"En España solo si Unidos Podemos gobierna se afrontará la crisis con derechos y no con recortes. Si Unidas Podemos no está fuerte, el PSOE seguirá con la derecha", apunta. Cree que si Pedro Sánchez pacta con Albert Rivera no habrá bajada de la luz ni de los alquileres, ni derogación de la reforma laboral o ley mordaza y mucho menos atajar la emergencia climática".

Montero plantea que las pensiones tengan que actualizarse al IPC por ley y "no rogándole al Gobierno". "Hay mucha cosmética electoral y la ciudadanía se aleja de la política porque sienten que le mienten en campaña".

La de Unidas Podemos ha revelado que la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo no les dejó entrar en el ministerio de Trabajo "porque nos dijo que incomodábamos a Ana Patricia Botín y a la CEOE".