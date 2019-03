El vicepresidente de Exceltur, sobre la situación en Cataluña: “Hay 405.000 empleos en juego, los que afectan al turismo”

Si Puigdemont proclama la república catalana en los próximos días como le están pidiendo Esquerra Republicana y la CUP la inseguridad jurídica aumentará en plena fuga de empresas. Si se prolonga el conflicto catalán España perdería en 2018 trece mil millones de euros. El turismo es la principal fuente de riqueza y el lobby que aglutina a las 30 mayores empresas.

Susanna Griso se toma con café con el vicepresidente de Exceltur de las consecuencias del 'procés'.

José Luis Zoreda es el vicepresidente de Exceltur y acaban de presentar los datos del tercer trimestre. Las cifras eran extraordinarias con un crecimiento del 4,2% en la facturación y un aumento del 4,6% empleo. Todo ello a pesar del desafío soberanista, de los atentados en Barcelona y Cambrils, de la huelga del personal de seguridad en El Prat y de los brotes de turismofobia.

No obstante, desde el 1 de octubre los apuntes en los libros de reservas ya han caído un 15%, sobre todo en Barcelona y en pleno periodo de congresos. José Luis Zoredo afirma que esto se debe a que "el turismo es asustadizo". Además, cuenta que "no sólo son reservas en hoteles" sino que la caída del 15% engloba "agencias de viajes, restaurantes y ventas de souvernis", entre otras.

"Comparando este año con el año pasado ya hay un 20% menos de reservas", asegura el vicepresidente de Exceltur, "si se tradujese en actividad económica y se llega a materializarse, podríamos estar cayendo del orden de 1.200 millones de euros en el total de la actividad económica en Cataluña".

Preguntado por la agravación de la situación en las calles con altercados dice que es "el elemento doble", por un lado la inseguridad jurídica y la inseguridad ciudadana.

Confiesa que "hay 405.000 empleos en juego en Cataluña, es lo que genera toda la actividad directa e indirecta el turismo en Cataluña".

¿Las reservas que se están perdiendo son nacionales o internacionales? José Luis Zoreda asegura que de ambas, aunque "en el último período quizás se están perdiendo a corto plazo más nacionales".

"En el transfondo de todo el conflicto catalán hay una lectura que Cataluña no quiere pertenecer a España, o una parte de los catalanes no quieren sentirse españoles, y esto no es la mejor receta para sentirse bienvenido", confiesa el vicepresidente de Exceltur.

Además, sobre la fuga de empresas cree que "los signos son evidentes" y en el informe han querido poner de manifiesto es que "el turismo se juega mucho, y no solo en Cataluña, también en España".