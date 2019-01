Echenique, sobre la alianza de Carmena y Errejón: "La dirección de Podemos está ahora mismo en 'shock'"

Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, cree que los taxistas son conscientes de los trastornos que están ocasionando a los ciudadanos con sus movilizaciones. "Ya han pedido disculpas a la ciudadanía por los trastornos que pueda ocasionar la movilización", señala.

Considera que tanto Uber como Cabify no aportan un valor añadido a los transportes. "El discurso de que una nueva tecnología mejora la sociedad no es verdad. Estamos hablando de un coche que te lleva de un sitio a otro. La única diferencia es que los trabajadores de Uber y Cabify están precarizados y Cabify tiene sede en un paraíso fiscal", sostiene Echenique. El de Podemos apuesta por defender un modelo de servicio público "aunque eso no implique que sea perfecto".

Sobre la alianza de Íñigo Errejón con Manuela Carmena, apunta que se fraguó mucho antes de que lo supieran los dirigentes de Podemos. "Cuanto más se engorda el debate sobre las personas de política, menos hablamos de las leyes", lamenta.

Reconoce que se equivocó cuando dijo que si Errejón no dejaba el acta de diputado era porque de algo tenía que vivir. "Yo cuando quiero negociar voy de frente, la dirección de la comunidad de Madrid está ahora mismo en 'shock' como muchos de nosotros y tendrá que decidir cómo elige a su candidato", añade.

Echenique ha puesto en valor el liderazgo de su formación. "Cuando hay diferencias intentan dialogar pero ahora no hay ninguna negociación porque no era eso lo que buscaba la otra parte. Menos mal que el liderazgo entiende que hay que estar unidos, cuando hay un congreso estatal se hace un esfuerzo para que las personas que no han ganado puedan tener un papel muy importante", sostiene.

Sobre la condena por tener a un cuidador social contratado 'en negro' insiste en que la ley le ampara y no guardó las facturas. "La ley de dependencia estatal dice que un cuidador profesional puede funcionar en régimen de autónomo cliente. Si ahora pedimos que dimita cualquier persona que no ha guardado ninguna factura tiene que dimitir el Congreso de los Diputados entero", señala.

"Si hay que dimitir por no guardar las facturas dimitiría el Congreso entero"

Podemos ha tumbado el decreto ley de alquileres ya que, según Echenique, el Gobierno incumplió el acuerdo que habían firmado para que desde Moncloa no se pudiera subir abusivamente el alquiler. Plantean que en las grandes ciudades donde hay zonas tensionadas se elabore un índice para medir esta tensión en los precios del alquiler y tengan la capacidad de limitarla.