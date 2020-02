Ana Oramas, sobre su polémico 'no' a Sánchez: "Tomé la decisión en el último momento"

Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los diputados, cree que el Gobierno debe hacer frente a las reclamaciones de las Comunidades Autónomas de los 2.500 millones que se le adeudan. "Son derechos que se tienen que cumplir. No es solo el IVA, el Gobierno sigue sin pagar el 50% de la ley de dependencia", advierte.

Destaca que durante toda la campaña el PSOE y Podemos han expulsado a Coalición Canaria de todos los cabildos donde habían ganado las elecciones para dejarles en la oposición. Sobre su 'no' al Gobierno de Pedro Sánchez saltándose la disciplina de partido destaca que nunca iba a apoyar un Gobierno de Podemos con Bildu y ERC y recuerda que en principio el PSOE tampoco quería negociar con ellos.

Reconoce que la directiva de su partido decidió en el último momento desde Canarias abstenerse para decir que no se mojaban en la investidura y todos entendieron que una abstención era no apoyarla. Por su parte, lamenta no haberles comunicado antes su posición pero fue una decisión tomada en el último momento.

"Hay que tener serenidad con la gente que te echa fores"

Cree que "hay que tener serenidad con la gente que te echa flores, porque después son los mismos que te insultan si no haces lo que piensan". Lo que más le duele es que cada vez que se le critica en redes sociales es con connotaciones sexuales. Niega que el motivo de su negativa a Sánchez sea porque apoya a Vox y el PP. "Lo que no apoyo es a sus socios Bildu y ERC y él tampoco lo hacía. El que ha cambiado de discurso es él".

No espera nada de la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra. "Lo que hace Sánchez es de nivel bajo, va con la ministra de administración pública, no tiene interés en escucharle".

Cree que hay mucha demagogia sobre la 'guerra del campo'. La gran reivindicación del campo canario es poder competir con las multinacionales que traen a precio de derribo los aguacates o la competencia desleal con Marruecos. Explica que 'determinadas grandes superficies cierran contratos a 4 años, y con este sistema el agricultor tiene que ver cuánto va a producir, cuál va a ser su margen y a cuánto se lo van a comprar. Hay mucho descontrol con lo que viene de latinoamérica y África", señala.

