Los trabajos que no declaren a Hacienda estarán penados con la cárcel

Según estimaciones de la Fundación de Cajas de Ahorro, la economía sumergida tiene un peso del 25 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto. En Espejo Público nos hemos acercado a una oficina del INEM y muchos de los que nos hemos encontrado en la cola, los que iban a cobrar el paro, nos han reconocido que trabajan en negro para completar el subsidio.

José, que trabajaba en la construcción, ahora lleva año y medio en paro y admite hacer chapuzas poque dice los 426 euros que cobra del paro, no le dan para pagar la hipoteca. "No llego a fin de mes y muchos vecinos me preguntan si se hacer esto o aquello y claro, es la única forma que tengo de sacar a delante a mi familia", se lamenta. Fatia es argelina, trabajaba como auxiliar de geriatría. Al quedarse en paro cobra una prestación por desempleo y trabaja eventualmente como limpiadora.

Ahora estos engaños al fisco estarán más vigilados. Además de castigarlo con la pena de prisión, el Gobierno incorporará más de 100 nuevos inspetores para perseguir este fraude en el empleo.