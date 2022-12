"Torres Baena ha tenido un desgaste fuerte, pero tiene que mantenerse fuerte"

"Ha tenido un desgaste fuerte propio de alguien que se siente en el ojo del huracán", asegura el abogado de Fernando Torres Baena en una entrevista exclusiva a Espejo Público. "Ha pasado momentos muy malos, pero no le queda otra que mantenerse fuerte".

Fernando Torres Baena era considerado "el líder", según afirman sus presuntas víctimas. Está acusado de abusar sexualmente de sus alumnos, empleando el chantaje emocional propio de un carácter autoritario, en una especie de secta que formaba con "los elegidos". Así lo cuentan los denunciantes. Un perfil incompatible con el del deportista de élite que describe su abogado. "Tiene sus ideas innnovadoras en materia de entrenamiento y ha tenido unos éxitos impresionantes que no se consiguen con un perfil psicológico autoritario como dicen".

De todo lo que se ha publicado en todo este tiempo, nos asegura el letrado, lo que más le ha dolido es la acusación de haber mantenido relaciones sexuales con sus propios hijos. "Es un disparate que ha salido en los medios propiciado no se por quién. La gente al final se lo acaba creyendo pero es completamente falso". Para la Defensa deTorres Baena, hay demasiados elementos en este caso que no cuadran. "No es lógico que una denuncia masiva surja de la noche a la mañana, como tampoco concibo que una persona de 40 años se persone como afectada por algo que ocurrió hace 20 años, con una vida resuelta".