Susanna Griso sobre el susto de José Luis Corcuera y su desfibrilador: "Está bien. Dice que es la segunda vez que le pasa"

El programa Espejo Publico de Antena3 Noticias ha arrancado con esta pregunta de un colaborador a la presentadora, Susanna Griso. "No puedo dejar de preguntarte por lo que pasó ayer con José Luis Corcuera, ¿Has fablado con él?".

La llamada de Susanna

Susanna Griso ha respondido que "sí, le llamé. Le llamé ayer por la tarde. La verdad es que el susto fue monumental. Os tengo que decir que de entrada yo me pensé que había algún problema con la silla. Fue una sacudida tan grande. Que no sabía a qué atribuirla" ha dicho la periodista de Antena3.

Susanna Griso ha contado cómo ante el susto de José Luis Corcuera durante la entrevista, "no me podía imaginar que era el desfibrilador. Él mismo se puso la mano en el pecho y me lo contó" ha explicado la presentadora de Espejo Público.

La periodista ha relatado cómo el exministro del Interior, José Luis Corcuera "fue atendido por los servicios médicos de Antena3, se mareo, se fue a ver a su cardiólogo. Estuvo un tiempo en reposo, ya después se fue a casa y estaba descansando".

Susanna Griso llamó a José Luis Corcuera para preguntar por su estado de salud. Habló con el exministro del Interior por la tarde, "estaba en la cama, descansando. Me dijo que estaba bien, recuperándose. Qué es la segunda vez que le pasa. Ya había tenido otro susto importante caminando, haciendo ejercicio físico pero que esta vez era la primera que le había ocurrido sentado, vamos estando quieto".