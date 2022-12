La sentencia por maltrato a Juan Carlos no deja satisfecho a nadie en Rus

Ana reconoce que la sentencia por la que se condena a su ex novio a seis años de cárcel no la ha dejado contenta del todo "estoy satisfecha porque se ha demostrado que no he mentido, pero no me agrada que le hayan rebajado tanto la pena". El pueblo jienense de Rus está dividido ante este caso, algo inusual en este tipo de delitos, muchos de los habitantes se manifestaron en favor de Juan Carlos y contra Ana.

La sentencia además recoge la imposibilidad de Juan Carlos de regresar al pueblo durante 10 años y una indemnización para Ana. "Es un descando que no pueda volver al pueblo, pero la indemnización para mí es indiferente ya que nada puede pagar todo lo que me ha hecho", afirma Ana.