La selección española de 'Fútbol Calle', busca algo más que el título mundial

Sus historias son muy diferentes, pero todos tienen algo en común. Son personas sin hogar que viven o han vivido en la calle. José Manuel no conoce un hogar desde los 11 años, el ahora tiene 38. Es el Iker Casillas de esta selección y confiesa que desde hace 7 años intenta dejar atrás todo 'lo malo' que ha rodeado su vida. "He robado coches, vendido droga y hasta he estado en la cárcel, pero eso ahora queda atrás", nos confiesa.

Juan es el delantero. Su historia es algo atípica, un chico joven, de 32 años y con estudios, que también acabó en la calle. "Yo caí en la calle en 2006. Conocí a una chica y me fui a vivir con ella un año y medio, Trabajaba como teleoperador. Pero en enero de este año he vuelto a caer, por intentar arreglar la situación con la que era mi pareja", se lamenta.

"Salir de la calle es difícil pues entras en una dinámica que es dificil de romper. Necesitamos ayuda y, sobre todo, mucha comprensión", reconoce Luis, otro de los integrantes de nuestro combinado nacional.