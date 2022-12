Risto Mejide: "La selección de los invitados se ha hecho en función de su carácter"

Al Rincón de Pensar es el nuevo programa de Risto Mejide. El publicista ha estado en los micrófonos de Espejo Público para presentarnos en primicia los secretos de su nuevo programa. "Las gafas las rompemos en el primer programa, de hecho voy a salir con gafas transparentes", toda una declaración de principios, ha reconocido Risto Mejide en Espejo Público. "Con la edad uno se quita de encima las cosas superfluas y se queda con lo esencial. Al Rincón de Pensar es un poco eso, ir a lo esencial de cada personaje", confiesa Risto Mejide.

"En este país mucha gente necesita estar un ratito meditando. No se trata de castigar a nadie, sino de reflexionar sobre lo que has hecho bien y mal", dice Risto. Sobre las particularidades en sí del programa, Risto Mejide ha sido muy claro. "Es distinto en muchos sentidos. Lo primero es que la selección de los invitados la hemos hecho en base a una sola variable, el carácter. El carácter entendido como la habilidad de decir no. Vamos a ir viendo a gente que tiene o ha tenido poder. Tiene o ha tenido dinero o tiene o ha tenido fama. Eso configura una entrevista completamente distinta".