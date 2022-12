"Los resultados para encontrar a Marta del Castillo van a ser claros"

La búsqueda de Marta del Castillo ha seguido su curso a pesar de los numerosos impedimentos y cortapisas que ha sufrido en los últimos cuatro años. La finca La Majaloba, el La Rinconada, cerca de Sevilla, ha sido objeto de una intensa búsqueda por parte de Luis Avial, máximo responsable de la empresa de georradar. Ha hablado con Espejo Público y ha confirmado que en pocos días estará listo el informe que determinará si se pueden econtrar allí los restos de la joven sevillana.

"Se ha hecho un trabajo muy grande de georradar y de termografía aérea, por lo que es mucho el terreno que estamos analizando. Puedo decir que hemos trabajado con mucho rigor, con lo que puedo asegurar que los resultados van a ser muy claros", asegura Luis Avial.

"Estoy convencido que Marta puede estar en la Majaloba, aunque esto no es más que una opinión mía basada en la información morfológica que me ha facilitado la policía, no en los datos de georradar", asegura.