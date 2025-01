¿Pueden los jóvenes trabajar y ahorrar para comprar una vivienda?: "No todo el mundo parte de esa base en la que sus padres les pueden avalar o en la que puedan ahorrar parte del dinero que ganan"

Adriá Luber es un joven estudiante y activista que se hizo viral hace unos días en redes sociales tras debatir en Espejo Público con Carmen Sánchez, una abogada que posee siete pisos en propiedad. Carmen defendía ante la dificultad de los jóvenes a acceder a una vivienda que "hay que premiar a quien estudia, hay que trabajar" a lo que el joven le contestó "no todo el mundo parte de esa base en la que sus padres les pueden avalar o en la que puedan ahorrar parte del dinero que gana, no todos vivimos en esa burbuja".

Luber estudia Ciencia Política en Barcelona: "Yo soy la primera persona de mi familia en ir a la universidad y yo estudio y trabajo y no puedo ahorrar ese dinero porque tengo más gastos, colaboro en casa".

"No esperaba que mis palabras se hayan hecho tan virales en redes sociales, han tenido muchos comentarios"

Adrián Luber ha estado hoy en el plató de Espejo Público tras el apoyo que ha recibido en redes sociales: "No esperaba que se hiciera viral en redes sociales, tuvo muchos comentarios" le ha confesado a Susanna Griso. El vídeo del debate con Carmen cuenta con más de 1 millón de visualizaciones en redes sociales "estoy muy contento, la gente no paraba de enviarme los vídeos". Aunque también ha recibido comentarios negativos a los que él ha querido contestar: "Caer en la tontería de qué móvil tengo o qué botas llevo, si lo comparamos con comprar un piso...".

Adrián calcula que podrá acceder a una vivienda cuando "encuentre un trabajo, dependerá también de lo que me permita ahorrar pero por lo menos de aquí a 8 o 10 años siendo generosos". El estudiante de Ciencias Políticas procede de una familia trabajadora: "Mis padres están muy orgullosos de mí, me dan mucho apoyo, no todos tenemos esa suerte y no me van a poder avalar, por eso tendré que trabajar yo".

Además la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez confesó en Espejo Público que se sentía identificada con Adriá: "Yo también vengo de una familia humilde y trabajadora".

