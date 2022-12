Un profesor de primaria, detenido por abusos

Luis y Alexandra son los dos padres que dieron la voz de alarma por supuestos abusos de un profesor en el colegio de su hija. "Vimos que nuestra hija no tenía un comportamiento normal. La llevamos al hospital y allí nos comunicaron la mala noticia de que tenía desgarros. Inmediatamente lo denunciamos a la policía", relata Luis. "El centro no nos ha dado ninguna explicación. Ellos tenían una lista de supuestas niñas afectadas, pero no nos la han facilitado", se lamenta el padre de la pequeña.

De momento hay 10 denuncias, pero sospechan que pueden aparecer más de otros centros donde trabajó con antelación. Se trata de niñas, de entre 6 y 11 años. Es profesor de inglés, muy introvertido y no se relacionaba con otros profesores. La suspensión del profesor ha sido inmediata y en la actualidad se encuentra detenido en el penal del Dueso en Santoña.