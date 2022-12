La policía investiga el nuevo intento de rapto de un menor en Madrid

Ni un cabo suelto. Un equipo creado única y exclusivamente para trabajar día y noche en la "Operación Candy" analiza cientos de pistas. Trabajo de despacho y sobre el terreno. Decenas de declaraciones. Muchas horas de grabación de las imágenes de las cámaras de seguridad de Ciudad Lineal. Todas y cada una de las llamadas recibidas para descartar o no su fiabilidad. Ahora también el último incidente ocurrido en San Cristobal de los Angéles.

No dejan nada al azar. No tenían constancia de los hechos al no haberse interpuesto denuncia. Un hecho que constatan los propios vecinos porque, tras ese intento de rapto sin resultado, vivieron también un nuevo incidente. "Madre mía, se llenó el barrio de policías, no me explico cómo a ese tiparraco todavía no le han podido coger", dice una de las testigos del suceso.

Tiene una sencilla explicación. En esa auténtica caza al hombre, la del secuestrador de niñas que no actúa desde hace casi dos meses, los investigadores cuentan con un perfil claro del hombre al que se enfrentan, pero no hay pruebas materiales, tan solo las declaraciones de las víctimas. Se trata de complejas testificales pues hablamos de niñas muy pequeñas con recuerdos mermados por los efectos de un fuerte sedante. Será ese intenso trabajo policial y el tiempo quien descarte o no la relación de este intento frustrado de secuestro con su operación. Es de momento tan sólo un fleco más de una operación bajo secreto de sumario en la que piden paciencia y cautela. No hay motivo para la alarma social pero sí para extremar la vigilancia a los menores.