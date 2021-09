Yoel, el presunto okupa de casas de lujo en Marbella: "Yo no he okupado ninguna casa"

La mansión okupada está ubicada en la urbanización Nueva Andalucía de Marbella. El abogado del propietario de la casa, José Luis Tejuca ha respondido a las preguntas en el programa Espejo Público. "Mi cliente compró esa casa en enero. Hacia mediados de agosto mi cliente acude a la vivienda y se encuentra que hay un cambio de cerraduras. Oye que hay personas dentro de la casa, llama a la puerta y le abre una persona que se identifica como Yoel Contreras".

Yoel ha negado las afirmaciones del abogado en el programa Espejo Público. "Eso es lo que el dice. Que se ponga en contacto con mi abogado. Yo no he okupado ninguna casa. Esta casa esta vacía y no está okupada por nadie. La persona que me ha estafado lo va a tener que pagar".

Según Yoel, los supuestos propietarios que le alquilaron la mansión "son de Austria". El abogado de la propiedad ha negado esa afirmación. "Al día siguiente, mi cliente acude con su arquitecto para que le ayude con labores de traducción dado que los okupas no hablan inglés y el es británico y le hacen entrega de una copia de un contrato de alquiler" ha explicado el abogado del propietario de la casa okupada.

Según el abogado del propietario de la mansión, el mismo nombre del arrendador aparece en los dos contratos que ha presentado Yoel. "Curiosamente, soy también abogado del propietario de la anterior vivienda que okupó Yoel. En el contrato aparece curiosamente el mismo nombre del anterior contrato de arrendamiento que presentó en la otra vivienda".

