El jefe de la policía local de Cuevas de Almanzora denunciado por los okupas: "Por mis huevos te saco de ahí"

El jefe de la policía local en Cuevas de Almanzor, en Almería, ha sido denunciado por amenazas a los okupas. La pareja de okupas dice haber recibido amenazas para abandonar la casa que okupan. En un vídeo grabado por los okupas se observa al jefe de la policía con un arma en la mano y actitud amenazante: "No te lo digo más. Ayer me quedó en que se iba a ir a las 5 de la tarde y no se ha ido. Venga preparando las cosas que os vais. Por mis huevos que te saco de ahí, por mis huevos que sales".

Según la versión de los okupas, un día antes de la grabación del vídeo, el jefe de la policía local de Cuevas de Almanzora se presentó en la casa y de un disparo acabó con el candado de la reja. Consiguió romper el candado, mover la verja y acceder al interior de la vivienda.

Esta es la conversación que aparece en el vídeo:

Policía: Una explosión. Se ha asustado verdad.

Okupa: Hombre, esa explosión de golpe ahí por la noche.

Policía: Venga. Cogiendo todo lo que tengas aquí y saliendo.

Okupa: Llama al abogado cari, llama al abogado.

Policía: Venga, ponte ahí. Ponle el móvil encima. Venga. En el coche. Usted, también. Póngase ahí.

Se trata de una casa okupada por una pareja en Almería. Durante el vídeo se puede observar al policía local pistola en la mano. El jefe de la policía de Cuevas de Almanzora no ha querido hacer declaraciones. Se enfrenta a una querella criminal.

Puedes saber más sobre la denuncia de los okupas al jefe de la policía local de Cuevas de Almanzora en Atresplayer